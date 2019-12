La Chine veut construire une centrale solaire dans l'espace

La Chine est encore à la conquête du ciel. D'ici 2035, elle espère avoir installé des panneaux solaires en orbite autour de la Terre, à 36 000 kilomètres du sol terrestre. Sur ce dernier, des centrales spéciales réceptionneront l'énergie ainsi collectée pour la redistribuer. Chaque centrale pourra alimenter une ville d'un million d'habitants. C'est énorme à l'échelle de la France, mais c'est un gros village à l'échelle de la Chine.

Énergie inépuisable

Le plus important pour la Chine, c'est que cette énergie sera propre et qu'elle devrait être inépuisable d'après les scientifiques et c'est crucial pour Pékin. En effet, l'électricité utilisée en Chine provient encore à 80% du charbon. L'enjeu est donc de taille pour ce pays de 1,4 milliard d'habitants. Il reste à trouver une solution pour envoyer dans l'espace les 6 km² de panneaux solaires, qui pèsent 10 000 tonnes. Une masse 25 fois plus importante que la Station spatiale internationale.

Le JT

Les autres sujets du JT