La Chine suspend les voyages individuels vers Taïwan

En ciblant le tourisme, la Chine semble vouloir toucher l'économie taïwanaise, déjà mal en point.

Coup dur pour Taïwan. La Chine a annoncé, mercredi 31 juillet, la suspension à partir de jeudi de la délivrance de laissez-passer aux touristes individuels de Chine continentale qui souhaitent se rendre sur l'île. Selon un communiqué du ministère chinois de la Cultrure et du Tourisme, la mesure a été prise "en raison des relations actuelles entre les deux rives".

La République populaire de Chine permet depuis quelques années aux habitants de 47 villes de demander des laissez-passer pour se rendre à Taïwan en tant que touriste individuel. Auparavant, ils devaient obligatoirement faire partie d'un groupe. Ce mode de voyage encore très prisé, notamment par les personnes âgées, n'a pas été évoqué par le ministère du Tourisme et de la Culture chinois, laissant entendre qu'ils sont toujours possibles.

Viser le tourisme pour déstabiliser Tsai Ing-wen

Les tensions sont vives entre la Chine continentale et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, elle refuse de reconnaître le principe de l'unité de l'île et du continent au sein d'une même Chine, comme le réclame Pékin. En s'attaquant au tourisme, la Chine pourrait perturber l'économie taïwanaise, déjà mal en point, et ainsi déstabiliser Tsai Ing-wen. Celle-ci espère être réélue lors de la prochaine présidentielle sur l'île, en janvier 2020.

Ces dernières années, en signe de mécontentement face à Tsai Ing-wen, Pékin a déjà pris des sanctions envers l'île. La Chine a stoppé ses communications officielles avec Taipei, arraché quelques-uns des derniers alliés diplomatiques de Taïwan et multiplié les manoeuvres militaires près du territoire.

La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces. L'île est dirigée par un régime rival qui s'y était réfugié après la prise du pouvoir des communistes sur le continent en 1949, à l'issue de la guerre civile chinoise. Le territoire, peuplé d'environ 23 millions de personnes, n'est pas reconnu comme un Etat indépendant par l'ONU. Pékin a déjà annoncé qu'en cas de proclamation formelle d'indépendance à Taipei, un recours à la force serait envisagé.