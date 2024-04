La Chine lance une nouvelle force de cyberdéfense pour "gagner les guerres modernes"

La Chine a annoncé la création au sein de son armée, d'une nouvelle force de cyberdéfense, inaugurée en grande pompe par le président Xi Jinping. Cette force de soutien à l'information ("Information Support Force" selon son intitulé officiel en anglais) est une "branche stratégique" des forces armées destinée à "gagner les guerres modernes", a précisé vendredi 19 avril un porte-parole du ministère chinois de la Défense.

L'armée chinoise est sous le contrôle du Parti communiste chinois (PCC) et Pékin a progressivement rattrapé ces dernières décennies son retard sur les armées occidentales. Son budget en matière de défense augmente au diapason de son développement économique. Aujourd'hui deuxième armée mondiale en termes de dépenses, qui restent toutefois trois fois inférieures à celles des Etats-Unis, la Chine est devenue la principale force militaire en Asie.

Cette émergence suscite la méfiance de Washington et l'inquiétude de plusieurs pays voisins. Car la Chine a plusieurs contentieux territoriaux, notamment avec le Japon pour le contrôle d'îles en mer de Chine orientale et avec les Philippines, avec qui elle se dispute des îlots et récifs en mer de Chine méridionale. Le géant asiatique revendique également l'île de Taïwan et entretient un différend frontalier avec l'Inde.