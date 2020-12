Après sept années de pourparlers, l'Union européenne et la Chine ont "conclu en principe" les négociations sur un vaste accord sur les investissements, a annoncé mercredi 30 décembre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après une visioconférence avec le président chinois Xi Jinping.

"L'UE possède le plus grand marché libre du monde", mais nous apprécions la réciprocité et la concurrence loyale", a-t-elle écrit sur Twitter. "Aujourd'hui, nous avons conclu en principe les pourparlers pour un accord avec la Chine. En faveur d'un commerce basé sur la valeur et de meilleures opportunités pour les entreprises de l'UE."

The EU has the largest single market in the world. We are open for business but we are attached to reciprocity, level playing field & values.



Today, the EU & China concluded in principle negotiations on an investment agreement.



For more balanced trade & business opportunities. pic.twitter.com/zURkyE2yX4