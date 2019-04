Chine : la saisie de 2 750 défenses d'éléphant permet le démantèlement d'un gang international

Les autorités chinoises ont mis la main sur environ 7,5 tonnes d'ivoire dans l'un des plus importants coups de filet de ces dernières années. Un trafic encore très actif à l'heure où Pékin renforce sa lutte contre ce commerce devenu illégal à l'intérieur de ses frontières.

Fin 2017, la Chine a totalement interdit le commerce de l'ivoire, alors que le pays occupait autrefois la première place sur le marché mondial des défenses d'éléphant et de cornes de rhinocéros. Les importations ont, elles, été bannies dès 2015. Des mesures qui n'empêchent pas le trafic de perdurer. L'ivoire saisi a été découvert en mars 2019, lors d'une opération conjointe menée par des douaniers et des policiers dans six provinces, selon l'Administration générale des douanes.

La précieuse cargaison a transité par de nombreux pays

"Il s'agit de la plus grande quantité de défenses d'éléphant saisie ces dernières années dans une affaire menée de façon indépendante par notre bureau de lutte contre la contrebande", a indiqué avec fierté Sun Zhijie, le directeur de cet organisme des douanes, lors de la révélation de la saisie le 16 avril 2019. L'opération a permis de "démanteler une organisation internationale criminelle", partie prenante dans ce trafic, a ajouté M. Sun, soulignant que 20 suspects ont été arrêtés, sans préciser leur nationalité.

Les défenses ont été expédiées d'Afrique par bateau. Après avoir transité par divers pays, elles ont ensuite été introduites clandestinement en Chine, cachées dans des chargements de bois.

Selon l'ONG internationale Traffic, qui surveille le commerce des produits issus d'espèces sauvages, il pourrait s'agir de la deuxième plus grande saisie d'ivoire jamais enregistrée. L'association explique la permanence du trafic sur le sol chinois par l'importance des stocks existants et par le déplacement du commerce frauduleux dans les pays voisins comme le Cambodge, le Japon et le Vietnam, mais aussi à Hong Kong, région autonome chinoise, où la législation est plus souple.

L'ivoire, signe extérieur de richesse en Chine

Dans un rapport réalisé en 2018 avec le WWF, l'organisation a constaté que l'interdiction du commerce de l'ivoire en Chine a eu des effets positifs. Le nombre de personnes déclarant avoir l'intention d'en acheter a ainsi été divisé par deux par rapport à 2017.

Cependant, l'ivoire reste très recherché en Chine, où il est considéré comme le symbole d'un statut social élevé. D'autres produits illégaux issus d'animaux sauvages, comme les écailles de pangolin, suscitent toujours une forte demande, en raison notamment de leurs propriétés médicales supposées.