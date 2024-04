Inondations en Chine : au moins quatre morts et des milliers d'habitants évacués

En Chine, des inondations historiques touchent le pays. Les pluies torrentielles ont déjà fait, en date du lundi 22 avril, plusieurs morts et des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués.

Jiangwan (Chine) est envahie par les eaux, lundi 22 avril. La petite ville est l’une des plus touchées par les inondations qui frappent la province du Guangdong, dans le sud du pays. Plus de 100 000 habitants ont dû être relogés, et au moins quatre personnes sont mortes, dix portées disparues. La pluie tombe presque sans interruption depuis jeudi. Les cours d’eau sont saturés, et dans les zones montagneuses, les intempéries ont provoqué d’importants glissements de terrain.

Les inondations du siècle ?

La foudre a frappé les grandes tours de Canton (Chine), la capitale de la province. Des orages et des vents violents sont également annoncés ce lundi à Shenzen (Chine), une ville qui héberge les sièges de nombreuses entreprises de haute technologie, parmi les plus importantes du monde. Les prévisions météo ne prévoient pas d’amélioration dans les prochains jours. Les autorités locales disent craindre les inondations du siècle.