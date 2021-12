Nouvel An : ces villes du monde qui ont déjà basculé en 2022

Sydney a été la première mégapole à basculer dans la nouvelle année. L'Australie a vu les choses en grand, avec un immense feu d'artifice sur la baie. Au Japon, les temples sont investis pour célébrer le Nouvel An. Un porte-bonheur, mais jamais sans le masque sanitaire. Hong Kong a de son côté misé sur un passage à 2022 spectaculaire. Ici, pas de restrictions. "Bon courage. Ici, on n'a pas le Covid, mais comme ça on peut s'amuser", s'enthousiasme un habitant.

Taïwan veut aller "vers un meilleur futur"

La Chine continentale réveillonne de son côté aux couleurs des Jeux Olympiques d'hiver, en espérant que la pandémie ne vienne pas gâcher la fête. En Corée du Nord, une foule de dizaines de milliers de personnes s'est massée pour les célébrations. Enfin, sur l'ile de Taïwan, la tour 101 s'est embrasée pour la nouvelle année, avec 16 000 fusées, tirées sur le thème "vers un meilleur futur".