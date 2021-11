Covid-19 : l'Australie rouvre ses frontières fermées depuis près de 600 jours

Les deux plus grandes villes du pays, Sydney et Melbourne, ont décidé d'abandonner les mesures de quarantaine dans les aéroports

Jour-J. L'Australie a rouvert ses frontières lundi 1er novembre, près de 600 jours après leur fermeture. Le 20 mars 2020, l'immense-île continent a instauré l'une des fermetures des frontières les plus strictes au monde afin de se protéger de la pandémie de Covid-19.

Des dizaines de milliers d'Australiens vivant à l'étranger n'ont pas pu rentrer dans leur pays natal durant 19 mois. Les vols étaient rares et les ressortissants autorisés à rentrer devaient effectuer une coûteuse quarantaine de 14 jours à l'hôtel. Les deux plus grandes villes du pays, Sydney et Melbourne, ont décidé d'abandonner ces mesures et les Australiens entièrement vaccinés peuvent désormais voyager sans quarantaine.

L'Australie "prêt à décoller", selon le Premier ministre

"C'est un grand jour pour l'Australie", a déclaré le Premier ministre Scott Morrison, publiant sur Facebook un message affirmant que le pays était désormais "prêt à décoller!". A l'aéroport de Sydney, lundi à l'aube, les premiers passagers à débarquer ont laissé éclater leur joie, ce qui a donné lieu à de poignantes scènes d'embrassades.

La fréquence des vols devrait reprendre progressivement même si les passagers à bord des premiers vols était peu nombreux. Certains États australiens où le taux de vaccination demeure faible resteront quasi-fermés. Une quarantaine obligatoire de 14 jours demeurera en vigueur.