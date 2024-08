Mouvement prodémocratie à Hong Kong : les premières condamnations de journalistes ont été prononcées

Il s'agit de la première condamnation pour "sédition" depuis la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine en 1997. La justice de Hong Kong a reconnu coupables, jeudi 29 août, deux anciens rédacteurs en chef du site d'information Stand News. Ce type de condamnation est aussi le premier dans le cadre de la répression du mouvement prodémocratie de 2019.

Chung Pui-kuen et Patrick Lam ont "conspiré en vue de publier et de reproduire des contenus séditieux", déclare le tribunal. L'entreprise éditrice du site, Best Pencil Limited, a aussi été reconnue coupable de sédition. "La ligne adoptée [par Stand News] était de soutenir et de promouvoir l'autonomie locale de Hong Kong", a écrit le juge. "Il est même devenu un outil de diffamation et de dénigrement des autorités centrales [Pékin] et du gouvernement de la région administrative spéciale" de Hong Kong, a-t-il ajouté.

Jusqu'à deux ans de prison

Stand News, un portail d'informations populaire fondé en 2014 qui couvrait de façon très détaillée et souvent favorable le mouvement prodémocratie de 2019, a fermé en 2021 après une perquisition de la police dans ses locaux, l'arrestation de ses dirigeants et le gel de ses actifs. Chung Pui-kuen et Patrick Lam, respectivement âgés de 36 et 54 ans, ont été libérés sous caution dans l'attente d'un jugement complet qui sera rendu le 26 septembre. Ils encourent une peine maximale de deux ans de prison en vertu d'une loi de 1938.