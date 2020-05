Hong Kong : une nouvelle guerre froide entre la Chine et les Etats-Unis ?

Pékin (Chine) tente de mettre en place une loi à Hong Kong qui pourrait emprisonner toute personne critiquant l’hymne national chinois. Un texte vivement critiqué par les Etats-Unis et qui démontre une nouvelle fois le duel entre deux des plus grandes puissances mondiales. « Il y a une opposition très forte entre les deux grandes puissances du moment, qui sont désormais Pékin et Washington. C’est également une guerre froide dans la mesure où il n’y a pas d’affrontement militaire. La guerre froide, c’était l’escalade verbale sans affrontement militaire et donc là, on est bien dans cette configuration », décrypte Pascal Boniface, fondateur de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques).

Deux puissances opposées mais dépendantes l’une de l’autre

Si la Chine et les Etats-Unis ne cessent de s’opposer, que cela soit sur la situation actuelle à Hong Kong ou la crise sanitaire liée au coronavirus, les deux ennemis ont malgré tout besoin l’un de l’autre. « Les deux économies, américaines et chinoises, sont très directement liées. Il y a une sorte d’interdépendance entre les deux. La Chine a besoin du marché américain pour maintenir sa croissance, surtout en ce moment retrouver [afin de] une certaine croissance et donc satisfaire sa population. Mais en même temps, les Américains ont besoin des produits chinois pour consommer ce qu’ils ne produisent pas eux-mêmes », détaille Pascal Boniface.