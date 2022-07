Hong Kong : An An, le plus vieux panda du monde captivité, meurt à 35 ans

Il a largement dépassé la durée de vie moyenne de son espèce, de 14 à 20 ans. An An, le doyen des pandas géants en captivité dans le monde, est mort jeudi 21 juillet à 35 ans, a annoncé le zoo de Hong Kong où l'animal a passé la majorité de sa vie.

La santé d'An An s'était détériorée ces dernières semaines. Son activité physique et son appétit avaient fortement diminué et il a été euthanasié par des vétérinaires dans la matinée de jeudi, selon un communiqué du parc d'attractions et zoo Ocean Park. L'âge du panda équivaut à un âge humain de 105 ans, a précisé le parc.

Les pandas ont des difficultés à se reproduire en captivité

Né dans la nature dans le Sichuan, province de la Chine continentale, An An faisait partie d'un couple de pandas offert à Hong Kong par Pékin pour célébrer le deuxième anniversaire de la rétrocession de la ville par la Grande-Bretagne en 1999. Lui et sa compagne Jia Jia ont passé le reste de leur vie à Ocean Park. Ils formaient un couple vénérable. Jia Jia détenait les records mondiaux Guinness du plus vieux panda vivant et du plus vieux panda vivant en captivité à sa mort à l'âge de 38 ans en 2016.

Après la mort de Jia Jia, son compagnon survivant a mené une vie plutôt solitaire -- en 2021, il a célébré son 35e anniversaire seul avec un gâteau glacé aux fruits et au bambou, entouré de plusieurs cartes d'anniversaire faites à la main par le personnel du parc. Les pandas ont des difficultés pour se reproduire, surtout lorsqu'ils sont en captivité. Ils sont classés comme "vulnérables" par le WWF, avec 1 864 individus vivant à l'état sauvage.