VIDEO. Qu\'est-ce que la \"diplomatie du panda\" ?

"Si on regarde un panda (…) on pense à la Chine d'une manière beaucoup plus positive et sympathique", explique Paul Jepson, défenseur de l'environnement. Ils sont surtout connus pour leur apparence mignonne et leur maladresse. En revanche, les pandas sont bien plus que ça et peuvent jouer un rôle très important dans les relations internationales de la Chine. Par exemple, la Chine peut prêter un panda à un autre pays et cela porte même un nom : la "diplomatie du panda". Le pays a déjà prêté des pandas au Canada, à la France, à la Corée du Sud, aux États-Unis ou encore ou Japon.

Un procédé qui remonte au 6ème siècle

La "diplomatie du panda" remonte à la dynastie Tang, lorsque l'impératrice Wu Zetian a envoyé deux pandas à l'empereur japonais Tenmu en 685. Mais le terme de "diplomatie du panda" est utilisé pour la première fois pendant la guerre froide, lorsque le fondateur du Parti communiste chinois, Mao Zedong, s'en sert pour engager des discussions politiques avec d'autres pays. "Le premier panda a été offert au président Khrouchtchev en 1965, puis le président américain Nixon a effectué une visite d'État en 1972 et ils lui en ont offert un", développe Paul Jepson. À l'origine, les pandas étaient offerts en cadeau aux pays mais ils sont désormais loués.

Contrairement à d'autres espèces, les pandas sont uniquement originaires de Chine faisant du pays la seule source de pandas. Aujourd'hui, la "diplomatie du panda" est reconnue comme étant un outil de "soft power".