Hong Kong : le procès sous haute sécurité de Jimmy Lai, patron de presse pro-démocratie, s'est ouvert

Le procès du magnat pro-démocratie Jimmy Lai s'est ouvert à Hong Kong, lundi 18 décembre, malgré les appels de Washington et Londres à sa libération immédiate. Le milliardaire, dont c'est la première apparition publique depuis 2021, est poursuivi pour "collusion avec des forces étrangères" et risque la prison à vie. Il est arrivé au tribunal vêtu d'un costume, souriant et saluant en direction des sièges où étaient assis les membres de sa famille. Un important dispositif de sécurité avait été déployé autour du bâtiment, devant lequel des habitants avaient attendu toute la nuit dans le froid dans l'espoir d'assister à l'audience.

Le propriétaire du quotidien Apple Daily, fermé en 2021, est l'une des figures les plus célèbres du mouvement pro-démocratie. Son journal, sévère critique de Pékin, avait soutenu les grandes manifestations de 2019 à Hong Kong et appelé à des sanctions internationales contre les autorités chinoises et locales.

Jimmy Lai, qui vient d'avoir 76 ans, est emprisonné depuis déjà trois ans en vertu d'une loi radicale sur la sécurité nationale, imposée par Pékin en 2020, un an après les grandes manifestations pro-démocratie. Son procès, qui doit durer 80 jours, donnera des indications sur l'évolution des libertés civiles à Hong Kong et l'indépendance de la justice vis-à-vis de Pékin. Il a subi de multiples retards car les autorités ont empêché le patron de presse d'être représenté par Tim Owen, avocat britannique spécialiste des droits humains, arguant de risques pour la sécurité. Jimmy Lai sera jugé par trois juges choisis par le dirigeant de Hong Kong, parmi un groupe de magistrats triés sur le volet.