Hong Kong : la situation se tend, l'aéroport est bloqué

Plus de 5 000 manifestants ont envahi le hall des arrivées de l'aéroport de Hong Kong pour protester contre les violences policières. Les autorités ont décrété l'annulation de tous les vols. Avec 74 millions de passagers l'an dernier, l'aéroport de Hong Kong est l'un des plus fréquentés au monde. La décision de stopper le trafic est rarissime. Les touristes, pris au piège, patientent.

Les manifestants dénoncent les violences policières

"L'île de Hong Kong n'est pas sûre ! Honte à la police !", scandent les manifestants. La raison de leur colère, c'est l'escalade de violence quelques heures plus tôt dans le centre-ville. Les affrontements sont de plus en plus musclés, notamment dans les couloirs du métro. En ce dixième week-end de mobilisation, les forces de l'ordre multiplient les tirs de gaz lacrymogène.

