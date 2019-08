DIRECT. Hong Kong : les vols de lundi annulés en raison d'un sit-in géant des manifestants pro-démocratie dans l'aéroport

Ce qu'il faut savoir

Les manifestants pro-démocratie ne relâchent pas la pression. Les autorités de Hong Kong ont annoncé, lundi 12 août, l'annulation de tous les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport en raison de la manifestation en cours dans le terminal principal. "A l'exception des vols au départ dont l'enregistrement est terminé et des vols à l'arrivée qui sont déjà en route pour Hong Kong, tous les autres vols ont été annulés pour le reste de la journée", a annoncé l'autorité aéroportuaire dans un communiqué. Il s'agit d'un évènement majeur pour cet aéroport considéré comme le huitième plus grand au monde. Franceinfo suit la mobilisation des manifestants pro-démocratie en direct.

Un impressionnant sit-in a lieu, depuis vendredi, dans le principal terminal de l'aéroport. Selon la police, près de 5 000 manifestants se trouvent actuellement sur place pour demander la démission de Carrie Lam, la cheffe du gouvernement local pro-Pékin, et l'élection d'un successeur au suffrage universel direct.

Pansement à l'oeil droit. De nombreux manifestants ont décidé d'adopter ce signe distinctif pour marquer leur solidarité avec une jeune femme blessée par un tir de projectile en provenance des policiers.