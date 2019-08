Hong Kong : l'aéroport envahi par les manifestants, le trafic paralysé

Une marée humaine vêtue de noir a envahi lundi 12 août l'aéroport de Hong Kong, ex-colonie britannique rétrocédée à la Chine. Depuis ce matin, les manifestants ont bloqué le trafic aérien, obligeant les touristes malchanceux à prendre leur mal en patience. "On ne s'attendait pas à être bloqué. Mais c'est normal de se battre pour ses droits", reconnaît cette voyageuse.

"Des cafards"

Le choix du lieu n'est pas anodin. En s'en prenant à l'aéroport, le mouvement hongkongais souhaitait frapper fort en envahissant un lieu symbolique et international. Ils y dénoncent les violences policières et le manque de démocratie. "Hong Kong vient de vivre le week-end le plus sombre de son histoire contemporaine.[...] Les manifestants sont traités comme des cafards par la police", s'insurge Caterina Ko, porte-parole du Mouvement citoyen hongkongais. Si le trafic doit reprendre mardi, mais ce soir, des centaines de manifestants restent mobilisés dans l'aéroport.

Le JT

Les autres sujets du JT