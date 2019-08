DIRECT. Hong Kong : des centaines de militants pro-démocratie manifestent de nouveau à l'aéroport international après sa réouverture

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Bonjour @Petdetrouille & taboudlangage. Vous devez faire erreur. Nous mentionnons dans notre article (dans le titre même) que le suspect a hurlé "Allah akbar". Il a également hurlé "abattez-moi !". La police australienne n'a toujours pas communiqué sur l'éventuel motif avancé par cet homme qui a blessé par arme blanche une femme à Sydney. Dès que nous le saurons, comptez sur nous pour vous en informer.

: Un homme criant Allah akbar ! Vous avez peur de la préciser ? Changez de métier alors !

: Andy Murray renonce à jouer l'US Open en simple. Alors qu'il venait tout juste de faire son retour en simple au Masters 1000 de Cincinnati, l'Ecossais a pris cette décision juste après sa défaite contre Richard Gasquet. Retrouvez l'article de nos confrères de francetvsport.

: Une journaliste sur place raconte avoir notamment été témoin de tensions entre les manifestants et un voyageur chinois. "Vous êtes Chinois, pourquoi y-a-t'il un drapeau américain ?" s'est-il agacé, avant que les manifestants ne répondent : "nous ne sommes pas la Chine, la démocratie est une bonne chose."

: Des centaines de militants pro-démocratie manifestent de nouveau à l'aéroport international de Hong Kong. Si l'aéroport à ouvert ses portes ce matin, Sky News rappelle que des centaines de vols restent annulés et que la mobilisation devrait se poursuivre sur place.

: Bonjour @anonyme. Quatre jours après l'explosion à caractère nucléaire ayant fait au moins cinq morts sur une base du Grand Nord, les autorités russes ont reconnu cette nuit que l'accident était lié aux tests de "nouveaux armements". Des experts américains ont estimé que l'accident pourrait être lié aux essais du missile de croisière Bourevestnik, l'une des nouvelles armes "invincibles" vantées par le président Vladimir Poutine en début d'année.



Immédiatement après l'accident, le ministère de la Défense avait seulement déclaré que les faits s'étaient produits au cours de l'essai d'un "moteur-fusée à ergols liquides", mais n'avait pas décrit l'accident comme impliquant du combustible nucléaire.

: Bonjour, avez vous de nouvelles informations concernant "l'incident" nucléaire en Russie?

: Dans l'Oise, le pont Saint-Ladre, 90 ans au compteur, a été interdit aux poids lourds il y a quelques mois. Mais alors, pourquoi ce vieux pont délabré reste-t-il en place ? Notre journaliste Robin Prudent s'est rendu sur place pour recueillir les témoignages d'habitants inquiets. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: "Pure spéculation". Alors que la rapporteure de l'ONU Agnès Callamard a demandé des éclaircissements à la France sur son rôle dans le transfert de jihadistes de la Syrie vers l'Irak, où ils encourent la peine de mort, le quai d'Orsay dénonce des "allégations nullement étayées". Retrouvez plus d'informations dans notre article.

: "Il y avait pas mal de creux, pas mal de vent... Ce n'était pas un temps à sortir avec un petit bateau comme ça.'



Trois enfants sont morts dans l'accident d'une vedette de plaisance au large d'Agon-Coutainville. Un sauveteur raconte à franceinfo comment se sont déroulées les opérations.



: Selon la presse américaine, des agents du FBI ont été vus en train d'effectuer un raid sur une petite île américaine des Caraïbes appartenant au financier Jeffrey Epstein. Si des vidéos de l'opération circulent, l'organisation ne l'a pas confirmée.

: Avant d'être retrouvé mort dans sa cellule, Jeffrey Epstein avait été inculpé pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs. Au-delà des circonstances exactes de sa mort, les relations entre le sexagénaire et des personnalités telles que le président des Etats-Unis, Donald Trump, l'ancien chef d'Etat Bill Clinton ou encore le prince Andrew – deuxième fils de la reine d'Angleterre –, restent au cœur des interrogations et spéculations. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait des relations entre l'Américain et ces trois hommes de pouvoir.



(DAVIDOFF STUDIOS PHOTOGRAPHY / ARCHIVE PHOTOS / GETTY IMAGES)

: Je pense qu’en métropole on n’imagine même pas ce qui se passe dans cet hôpital !! Cela dépasse l’entendement !!! Et pendant ce temps-là on est capable de réunir des millions pour Notre Dame ...! Où sont les priorités ?

: "[Le médecin] a utilisé la lampe de son téléphone pour voir ma gorge. Et pour prendre mon cachet, il m’a donné de l’eau dans un tube, s’excusant de ne pas avoir de gobelet à me proposer".



Les Guadeloupéens sont invités à manifester aujourd'hui pour soutenir le personnel du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Ce dernier dénonce le délabrement des conditions de soins depuis l'incendie de novembre 2017. Notre journaliste Guillemette Jeannot a recueilli les témoignages de patients et de membres du personnel exaspérés par des conditions de travail indignes.







: Selon un communiqué de la police de Sydney, un homme a été arrêté après avoir poignardé une femme. Emmenée à l'hôpital, elle se trouve dans un état stable.

: Des images publiées par la télévision australienne montrent un homme menacer des passants avec une arme blanche avant d'être maîtrisé par plusieurs hommes.

: #SYDNEY Une personne a été poignardée dans une rue du centre de Sydney, annonce la police locale.

: Sud-Ouest consacre sa une au G7 qui s'ouvre dans une semaine à Biarritz. Hier, les organisations derrière le contre-sommet se sont engagées à "ne rien dégrader" et à "faire usage de techniques non-violentes et pacifiques."





: Toujours dans notre revue de presse, Le Figaro fait sa une sur la "filière viande". "Eleveurs, industriels et artisans bouchers revoient leurs pratiques et leur communication pour s'adapter aux nouvelles habitudes alimentaires" des Français, de plus en plus sensibles aux arguments des écologistes et des défenseurs des animaux.





: Les travaux de décontamination au plomb du parvis de Notre-Dame et de ses alentours commencent officiellement aujourd'hui. A cette occasion, Libération nous fait visiter le chantier.







: Réputé pour son climatoscepticisme, le gouvernement australien se rachète une conscience verte : le Premier ministre, Scott Morrison, annonce une enveloppe d'un demi-milliard de dollars australiens (300 millions d'euros) pour aider les pays du Pacifique à faire face au réchauffement climatique. Cette somme, tirée du budget déjà alloué à l'aide internationale, ira aux îles menacées par la montée des eaux.

: Combien de Français pourraient être éclaboussés par l'affaire Epstein, ou impliqués d'une manière ou d'une autre ? Sur Twitter, la journaliste Laurence Haïm donne quelques éléments de réponse.

: A moins de se trouver sur le pourtour méditerranéen, vous risquez d'avoir besoin d'une petite laine aujourd'hui. La preuve avec nos cartes météo du jour :







(METEOGROUP)

: Bonjour @anonyme. Le parquet de Paris a indiqué hier procéder à des "vérifications" avant de décider s'il allait effectivement ouvrir une enquête. Bien sûr, nous vous informerons de l'ouverture d'une telle enquête dès que nous en aurons connaissance. La vidéo ci-dessous ainsi que cet article résument les liens possibles entre Jeffrey Epstein et la France.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: La Garde des sceaux ayant rabroué les deux secrétaires d'État quant à l'éventualité d'une enquête en France, est ce que cela veut dire que absolument aucune recherche ne sera entreprise pour trouver des éventuels complices ou va t'il y avoir une autre possibilité de rechercher des preuves et indices ? Merci.

: Il s'agit du 88e féminicide depuis le début de l'année. Une femme de 71 ans a été mortellement poignardée en pleine rue, devant son domicile, à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), hier soir, rapporte France Bleu Roussillon. Son mari est en garde à vue.

: Longtemps, les agriculteurs et agricultrices ne pouvaient pas se permettre de partir quelques jours en vacances. Mais désormais, grâce à des remplaçants, ils et elles peuvent souffler au bord de la piscine. Franceinfo a rencontré Sylvie, une éleveuse qui laisse les clés de sa ferme à une jeune remplaçante pendant une semaine.

: Le bilan du passage du typhon Lekima en Chine s'est encore alourdi. Les autorités font désormais état de 49 morts et 21 disparus. La plupart des victimes ont été tuées après qu'un glissement de terrain a bloqué une rivière, formant un barrage avant d'éclater, engloutissant des villageois dans la province du Zhejiang (est), au sud de Shanghai.

: L'administration Trump a assoupli hier l'Endangered Species Act de 1973, une loi qui permet de protéger des animaux menacés. Ironie de l'histoire, c'est cette même loi qui a permis de sauver de l'extinction l'emblème même des Etats-Unis, le pygargue à tête blanche.





: Bonjour @anonyme. Voilà comment se déroule l'opération de décontamination par ultra-haute pression : un détergent, le tensioactif, agent chimique permettant d'augmenter les capacités d'étalement et mouillage d'un liquide, sera appliqué à certains endroits pour permettre l'aspiration des particules de plomb. L'application de cette couche de gel désincrustant devrait durer un jour. Il devra ensuite sécher pendant trois jours et sera ensuite retiré progressivement, ce qui devrait prendre au moins cinq jours.

: Il y a quelque chose que je comprend pas, le " nettoyage à haute pression" des alentours de Notre Dame, ou va aller l'eau, dans la Seine ? Et consomme par les Parisiens et les villes qui longent la Seine ? Car les centrales d'épuration filtré et nettoie l'eau que nous buvons au robinet, mais est ce que il enlevé le plomb ?

: L'opération dépollution se prépare. La préfecture de police de Paris a installé des barrières délimitant la zone autour de Notre-Dame où un nettoyage à ultra-pression commencera dès demain pour décontaminer le sol du plomb qui y a pénétré. Attention si vous voulez visiter la capitale : l'opération commencera par la rue de la Cité, qui sera donc fermée aux passants et à la circulation automobile

: Pour la plupart, les contestataires ont quitté l'aéroport peu après minuit. Une cinquantaine d'entre eux sont encore présents sur le site, selon un journaliste de Reuters.

: L'aéroport de Hong Kong est à nouveau ouvert. Hier, quelque 5 000 manifestants antigouvernementaux avaient occupé les lieux pacifiquement, poussant la direction aéroportuaire à annuler tous les vols prévus dans l'après-midi. La direction aéroportuaire indique ce matin que le trafic aérien devrait de nouveau être perturbé. La principale compagnie du territoire, Cathay Pacific, précise quant à elle qu'un nombre limité de vols seraient effectués, principalement pour des passagers en correspondance. Des compagnies aériennes comme Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Malaysian Airlines ont conseillé à leurs clients de reporter leur voyage.

: Voici ce qu'il faut savoir pour démarrer la journée :



Les violences perpétrées lors des manifestations à Hong Kong vont pousser la ville vers "un chemin sans retour", met en garde la cheffe de l'exécutif hongkongais pro-Pékin, Carrie Lam. L'aéroport, occupé hier pacifiquement par les manifestants pro-démocratie, a rouvert.



La préfecture de police de Paris installe des barrières délimitant la zone autour de Notre-Dame, où un nettoyage à ultra-pression commencera dès demain pour décontaminer le sol du plomb qui y a pénétré, annonce le ministère de la Culture.



• La police canadienne a confirmé que les deux corps retrouvés dans le nord du Manitoba étaient bien ceux des deux fugitifs faisant l'objet d'une chasse à l'homme. Les deux fugitifs se seraient suicidés par arme à feu.



• Trois enfants sont morts dans l'accident d'une vedette de plaisance au large d'Agon-Coutainville. Trois adultes, qui se trouvaient également à bord du bateau, sont choqués et légèrement blessés.

: Bonjour à toutes et à tous ! Nous serons ensemble jusqu'à midi pour suivre cette nouvelle journée d'actualité. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts : n'hésitez pas à partager vos questions, réactions et bons liens. Et surtout, bon petit-déjeuner !