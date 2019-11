Hong Kong : des milliers de manifestants à nouveau dans la rue malgré l'interdiction

Gaz lacrymogène, canon à eau, manifestants masqués... Les samedis de manifestation se suivent et se ressemblent, à Hong Kong. Samedi 2 novembre, des milliers de manifestants anti-Pékin sont descendus dans les rues pour une nouvelle marche non autorisée. Malgré une nouvelle mise en garde du pouvoir central chinois, le mouvement ne montre aucun signe de recul après quasiment cinq mois de mobilisation. Les protestataires accusent toujours Pékin de vouloir rogner sur le régime spécial dont bénéficie Hong Kong. Ils demandent la démission de Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif hongkongais, accusée d'être aux ordres de Pékin. Ils réclament également davantage de démocratie, avec l'instauration d'un véritable suffrage universel.

Une foule de manifestants, vêtus de noir a notamment déferlé sur le quartier commerçant de Causeway Bay. Des affrontements sont rapidement intervenus avec la police anti-émeutes qui a voulu les disperser et a multiplié les arrestations.

Avec des tirs soutenus de gaz lacrymogène et un canon à eau, les policiers ont pris en chasse des groupes de protestataires qui ont bloqué des rues, construit des barricades et vandalisé des commerces, faisant notamment voler en éclats les vitres du bureau de l'agence de presse étatique chinoise Chine nouvelle.

Une photo publiée sur Twitter montre également des amateurs de rugby venus dans les bars du quartier de Wanchai regarder la finale de la Coupe du monde, pris dans des nuages de gaz lacrymogènes.

Life goes on for expats in Wan Chai. Photo: Benjamin Yuen/USP United Social Press. #HongKong #China #antiELABhk #antiELAB #HongKongProtests pic.twitter.com/rcRMU58IP7

D'autres images filmées par des médias sur place, montrent un important déploiement policier dans la ville, ainsi que l'arrestation de dizaine de personnes, emmenées par la police à bord d'autobus.

Riot police suddenly barge out of Tsim Sha Tsui police station, taking down protesters who refused to stand down on Nathan Road. #HongKongProtests Video: SCMP/Mimi Lau pic.twitter.com/u3YHrsqLku

Police usher people arrested at Southorn Playground in Wan Chai onto a coach. Onlookers tell them to look at the camera and shout out their names. #HongKong #HongKongProtests #antiELAB pic.twitter.com/X4hvT5z2aT