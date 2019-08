Hong Kong : des avocats défilent en silence pour soutenir le mouvement prodémocratie

La contestation ne faiblit pas. Des centaines d'avocats ont marché en silence, mercredi 7 août à Hong Kong, en faveur des manifestants pro-démocratie, illustrant le soutien dont bénéficie toujours le mouvement dans ce territoire chinois malgré les sévères avertissements de Pékin.

Vêtus de noir, les avocats ont défilé pacifiquement sous un soleil brûlant depuis la Cour suprême jusqu'au ministère de la Justice. C'est la deuxième marche organisée depuis début juin par ces professionnels qui se tiennent habituellement à l'écart des manifestations.

WATCH: #Lawyers dressed in black join a silent march as #HongKong faces weekly protests #香港 #反送中 pic.twitter.com/DBSsgs2Fmn @Forchielli

La veille, Pékin avait adressé son plus ferme avertissement en date aux manifestants qui défient depuis deux mois le régime communiste. "Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu", a lancé mardi le porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao au gouvernement chinois, Yang Guang. Des avocats qui défilaient ont indiqué soutenir la demande d'enquête indépendante sur les violences policières formulée par les manifestants prodémocratie. Ils protestaient également contre les poursuites intentées par le parquet, jugées politiquement motivées.

Thousands of Hong Kong lawyers stage rare protest urging end to political prosecutions during anti-gov’t demos https://t.co/AagDoHy768 pic.twitter.com/ViJwAz2nHz