Hong Kong : ces manifestants qui défient la Chine

Cela fait maintenant 9 semaines que les manifestations durent et quasiment tous les week-ends, on assiste à des scènes de chaos. Les manifestations pro-démocratie se radicalisent. Elles sont réprimées par la police à coup de matraque et de balles en caoutchouc. Une crise politique sans précédent depuis la rétrocession à la Chine il y a 22 ans. L'influence grandissante de Pékin inquiète les Hongkongais.

"On tient à nos libertés"

"On ne fait pas confiance à la Chine et aux autorités chinoises", explique une habitante. "On tient à nos libertés. Je veux avoir accès à internet pour pouvoir m'exprimer librement et pouvoir manifester", précise un jeune manifestant. Beaucoup de choses interdites en Chine sont encore possibles à Hong Kong au nom du principe : 1 pays, 2 systèmes. Mais pour combien de temps ? Jimmy Pang, un des derniers éditeurs indépendants, estime que l'influence de Pékin se fait déjà sentir à Hong Kong.

Le JT

Les autres sujets du JT