EN IMAGES. Des dizaines de milliers de manifestants paralysent le cœur de Hong Kong

Ils s'opposent à un projet de loi controversé visant à autoriser les extraditions vers la Chine.

Ils ont bloqué le centre de Hong Kong. Mercredi 12 juin, des dizaines de milliers de personnes ont de nouveau manifesté contre un texte très controversé, voulu par l'exécutif hongkongais et qui autoriserait l'ex-colonie britannique à extrader les personnes résidant sur son territoire vers la Chine continentale. Les opposants redoutent une utilisation politique des extraditions par Pékin. Cet important rassemblement a provoqué le report de l'examen du projet de loi mercredi. Mais le texte n'est toujours pas abandonné et la mobilisation se poursuit. Sur les images, on peut voir les manifestants vêtus de noir, pour la plupart des jeunes et des étudiants. Ils encerclent les bâtiments du gouvernement dans le centre de l'île. Autour d'eux, les rangées de policiers anti-émeutes déployées pour l'occasion sont bien moins nombreux.