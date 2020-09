Bambou : un pilier de l’architecture en Asie

Le 13 Heures de France 2 nous emmène à Hong Kong, troisième place financière au monde. Une ville verticale, d’acier, de verre… et de bambous. Tout se battit en montant ces structures naturelles. Ce n’est pas du bricolage, c’est un art utilisé depuis plus de mille ans maitrisé par des ouvriers que l’on surnomme les hommes-araignées. "A Hong-Kong, on est très respectés. C’est un travail difficile. Les gens savent qu’ils ont besoin de nous. Ici on est autant respectés que les banquiers", explique un ouvrier.

"Au début, j’avais peur"

Et d’ajouter : "Au début bien sûr, j’avais peur. Mais je me suis habitué. Je n’ai plus le vertige." Ils sont 2 000 à faire ce travail à risque. Il y a eu cinq morts en 2019. Pour le directeur du chantier, le bambou est plus résistant à l’humidité, peu cher et abondant. A Bali, en Indonésie, le bambou est remis au goût du jour dans l’habitat, avec tout le confort d’une maison classique.

