Chine : le bambou s’invite en cuisine

En Chine, le bambou, grâce à sa résistance et son bois dense, est très apprécié pour la confection des baguettes. Une seule branche permet d’en créer jusque 600 paires. Avant d’être transformées à l’usine, elles sont ramassées par des coupeurs de bambous dans les terres montagneuses, qui les choisissent avec attention, prenant soin par exemple de ne pas les cueillir trop jeunes.

Le bambou, un bijou culinaire

Le bambou se retrouve également dans l’assiette, sous forme de pousses. Riche en protéines, en acides aminés et en calcium, leur chair croquante est très appréciée par les Chinois, qui en consomment depuis plus de mille an. Au fil des années, elles ont gagné une telle popularité qu'on les retrouve aujourd'hui aussi bien dans les échoppes populaires qu’aux tables des grands restaurants.

