Asie : le passage du typhon Mangkhut a tout dévasté sur son passage

C'est le chaos et la désorganisation dans les pays d'Asie touchés par le typhon dévastateur. À Hong Kong, des tours ont vu leurs vitres soufflées par la puissance de la tempête. Lundi matin, c'est le bruit des tronçonneuses qui a succédé au bruit assourdissant des arbres déracinés par la puissance des vents. Les habitants sortent de chez eux et s'attèlent au nettoyage, notamment en bord de mer. Tous les pavés de la promenade ont été soulevés par les vagues, et il faudra des semaines pour retrouver un aspect normal.

Les Philippines durement touchées

"Ce matin ils ont rétabli l'électricité, mais on n'a toujours pas d'eau potable", témoigne un habitant. Aux Philippines, c'est munis de simples pelles que les sauveteurs tentent de trouver des survivants sous un colossal amas de boue et de pierres. Les corps retrouvés doivent être remontés via des cordes, à la force des bras.

