A Hong Kong, les manifestants offrent un "spectacle laser" impressionnant

C'est un rassemblement plein d'humour, de couleur et de second degré qui tranche avec les scènes de violences qui ont émaillé la mobilisation pro-démocratie à Hong Kong. Des centaines de personnes se sont rassemblées, mercredi 7 août en soirée, pour une manifestation d'un genre nouveau, un "spectacle laser".

Elles ont dirigé les faisceaux de leurs lasers sur le dôme du Musée de l'espace de Hong Kong, situé dans le quartier animé de Tsim Sha Tsui, et qui avait fermé ses portes plus tôt en prévision de ce rassemblement. Sous les acclamations d'une foule enthousiaste, ces dizaines de points lumineux verts, violets ou rouges ont commencé à s'agiter de façon frénétique sur le bâtiment et les arbres voisins.

#antiELAB protesters found their own way to destress while still making a stance. If the #HongKong police are smart, they’ll just let this be. If they attempt to shut this down...this is guaranteed to happen again and every night. pic.twitter.com/b1FfweZztd