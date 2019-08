À Hong Kong, les manifestants sortent des lasers pour défier les forces de l'ordre

Après de longues semaines d'affrontements, les manifestants hongkongais ont rodé leur parade. Certains utilisent parfois des lasers pour brouiller les caméras des policiers.

Après deux mois de violence régulière avec les forces de l’ordre, certains manifestants à Hong Kong ont développé des techniques "artisanales" pour rester au plus près de la ligne de front et tenter de ralentir l'avancée des policiers. Les participants à ce mouvement de contestation antigouvernemental dénonce un recul des libertés et une perte d'autonomie vis à vis de la Chine.

À chaque offensive des forces de l'ordre, les gestes, toujours les mêmes, sont répétés avec rapidité. Dès l'impact de la grenade lacrymogène, plusieurs manifestants se jettent dessus pendant que le gros de la foule bat en retraite. L’un recouvre la grenade avec un plot de signalisation, l’autre verse de l’eau pour atténuer la fumée, utilisant parfois également une bassine en métal ou un couvercle de casserole. Ces manifestants, qui portent des casques et des masques à gaz, peuvent rester de longues minutes au milieu des fumées toxiques.

Empêcher la reconnaissance faciale

Certains d'entre eux sont même équipés de lasers de toutes les couleurs. Les manifestants hongkongais s'en servent pour pointer les passants curieux qui seraient tenté de filmer les scènes de violence. Ces petits appareils permettent également d'avertir les résidents d’éventuels tirs de gaz lacrymogène.

En les pointant en direction des forces de l'ordre, ces rayons laser servent surtout à brouiller les images des policiers et empêcher la reconnaissance faciale des manifestants. En face, les forces de l'ordre utilisent des lampes-torches très puissantes pour tenter de contourner ces lasers. Ces scènes donnent lieu à un spectacle de son et lumière unique en son genre, pour un conflit qui l'est tout autant.