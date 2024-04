Espionnage en faveur de la Chine : "Les extrêmes sont plus perméables pour déstabiliser les formations politiques", analyse un spécialiste de la Chine contemporaine

"Les extrêmes sont plus perméables pour déstabiliser, par la base, les formations politiques en Europe occidentale", selon Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine, mardi 23 avril sur franceinfo. Lundi, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé plusieurs arrestations pour soupçons d'espionnage au sein du Parlement européen, dont des élus d'extrême droite.

Pour le spécialiste, "cette affaire révèle la dimension abyssale de l'action des services secrets chinois sur le territoire européen, et en particulier dans les démocraties occidentales". Il ajoute que la Chine était plus connue pour son espionnage technologique et économique que politique. L'objectif de Pékin est de "défaire le lien transatlantique et de ramener à sa cause les démocraties occidentales d'Europe", explique Emmanuel Véron. Pour ce faire, la Chine tente ainsi de se rapprocher des modèles politiques davantage autoritaires, comme les extrêmes.

L'objectif des gouvernements de Xi Jinping est de lutter contre les "cinq poisons" : les militants pour l’indépendance de Taïwan, les minorités nationales (les Ouïghours et les Tibétains), le Falun Gong et les partisans de la démocratie et des Droits de l'Homme. La Chine projette ainsi ses impératifs intérieurs à l'international, et souhaite également créer une rupture entre les démocraties occidentales d'Europe et les Etats-Unis.