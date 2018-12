En Chine, la Savoie inspire un parc à thème viticole

Quand la Savoie part à la conquête de la Chine. Pierre Viallet vient de passer quelques jours sur les coteaux du Hebei, à l'est de l'Empire du Milieu. Dans cette province de 11 millions d'habitants, le président du comité des vins de Savoie vient d'entériner le rêve un peu fou d'un milliardaire local : créer un parc à thème viticole qui s’appuie sur le savoir-faire savoyard. Le projet s'étendra sur une surface de 1 000 hectares ; il comprendra plusieurs restaurants et un château.

Un projet main dans la main avec la Savoie

La Savoie, gros producteur de plants de vigne, fournira de quoi constituer ce vaste domaine dans la ville de Baoding. Pour la filière viticole, c'est une occasion en or d’accroître sa notoriété en Chine. Les premiers plans seront élaborés d'ici le premier semestre 2019 et la Savoie partagera aussi son expérience en matière d'accueil touristique. Ce parc viticole made in Savoie devrait ouvrir courant 2020 ; le site pourrait accueillir jusqu'à 10 millions de visiteurs de par an.

