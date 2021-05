Désintox. China Daily plagie une vidéo d'une artiste suisse pour une campagne touristique

La Chine aux frontières de la France ? Le quotidien China Daily a publié sur Twitter une vidéo de quelques secondes censée faire la promotion du tourisme dans le pays, ce lundi 10 mai. On peut y voir un lieu idyllique, au son d’une musique apaisante. Elle est accompagnée d’une courte description et du hashtag #ChineGlamour : « Ne voudriez-vous pas visiter ce lieu paisible et passer du temps à jouer avec votre chien dans un petit village niché au pied d’une montagne ? »

Mais le China Daily, le plus important journal anglophone du pays, et directement contrôlé par l’Etat chinois, a visiblement pris quelques libertés avec la géographie : la scène ne se déroule pas dans les montagnes chinoises… mais à des milliers de kilomètres de là, en Suisse. Dans la commune de Brienz plus précisément, au pied du lac du même nom, dans le canton de Berne.

La scène a été filmée par la blogueuse Sylvia Michel, qui filme les paysages helvétiques. Elle l’a publiée fin avril sur sa chaîne YouTube, dans une vidéo d’un peu plus de six minutes. On retrouve bien la scène publiée par China Daily, et l’on s’aperçoit alors au passage qu’elle a été inversée sur un axe vertical. Alors que plusieurs internautes interrogeaient le média chinois sur la provenance de ces images, la blogueuse a fait part de son mécontentement envers China Daily : « C'est une honte de copier une vidéo de la Suisse, de la monter à l'envers et de la vendre ensuite comme une région de Chine. Êtes-vous vraiment sérieux ? »



Le quotidien chinois a finalement supprimé la vidéo, sans donner plus d’explication. Ironie de l’histoire : le compte Twitter de China Daily jugeait le même jour que la « crédibilité » des médias occidentaux était au plus bas.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/