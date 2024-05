"Des papiers peints chinois, il y en a partout à Versailles" : des trésors du château exposés à la Cité interdite à Pékin

C'est une exposition très diplomatique. À Pékin, au cœur de la Cité interdite se déroule en ce moment une grande exposition du château de Versailles. Visible depuis le mois d'avril, elle incarne la volonté de la France et de la Chine de relancer les relations franco chinoises après les trois années de Covid. Alors que le président chinois Xi Jinping entame lundi 6 mai une visite d’État de deux jours à Paris, les deux pays ont donc misé sur la culture pour incarner ce renouveau, et surtout montrer que les bonnes relations entre la France et la Chine remontent à une époque très ancienne, du temps des rois et des empereurs.

La diplomatie culturelle comme fer de lance des relations franco chinoises, l’idée est loin d’être nouvelle. Louis XIV en avait fait l’une des bases de la politique pour établir des relations de confiance avec la dynastie Qing et son empereur emblématique Kangxi. Grâce à plusieurs dizaines d’œuvres prêtées par le château de Versailles (orfèvrerie, porcelaines, tableaux...), les visiteurs chinois découvrent une histoire méconnue.

"J'ai été fascinée par une image de mots en chinois. Ça explique que les Français ont commencé à apprendre le Chinois à l'époque. Et puis je suis agréablement surprise de voir que depuis Louis XIV, les rois de France aimaient beaucoup certains objets chinois", témoigne une journaliste chinoise venue visiter l'exposition.

Fascination de la cour de France pour la Chine

"Les visiteurs sont étonnés de constater que les deux pays entretenaient des liens aussi proches à l'époque", explique pour sa part Le Le. Elle est guide et vient de faire visiter l’exposition à un petit groupe de dix personnes. "Prenez par exemple la petite montre de Louis XIV. Il a mélangé le lys royal français et le dragon chinois sur sa montre de poche, ce qui nous surprend beaucoup", confie-t-elle.

Une soixantaine d'oeuvres d'art et objets précieux du château de Versailles sont exposés la Cité Interdite à Pékin. (SEBASTIEN BERRIOT / FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Pour ces visiteurs chinois, c'est aussi la découverte du grand intérêt des rois de France pour la Chine. "Des papiers peints chinois, il y en a partout à Versailles", explique Marie-Laure de la Rochebrune, commissaire française de l'exposition et conservatrice générale du patrimoine au château de Versailles.

"Il y avait une fascination de la cour de France pour tout ce qui vient de Chine, des objets qu'on ne connaît pas en Europe, par exemple les éventails, le papier peint qui n'existait pas encore au XVIIe siècle en France." Marie-Laure de la Rochebrune, commissaire française de l'exposition à franceinfo

Pour certains visiteurs qui n'ont pas encore eu l'occasion d’aller en Europe, cette exposition est aussi une manière de découvrir la culture occidentale. "D'après tous ces objets, la culture chinoise et celle de l'Occident sont encore très différentes. Les objets français m'ont donné l'impression d'être exotiques par rapport à ce que je vois habituellement en Chine. C'est vraiment très agréable de voir cela ici pour les gens comme nous qui ne peuvent pas visiter Versailles", témoigne Zzhifeng, un étudiant.

Grâce à cette exposition, le château de Versailles accroît également sa notoriété auprès du grand public chinois en étant présent sur l’un des sites touristiques les plus visités de Chine.