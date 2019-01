Démographie : pourquoi la Chine perd des habitants ?

La Chine est le pays le plus peuplé de la planète, mais pour la première fois depuis 70 ans, sa population a baissé. "Pendant plus de quarante ans, la Chine était le pays de l'enfant unique. Désormais, depuis trois ans, tous les couples sont autorisés à avoir un deuxième enfant, mais le baby-boom espéré par les autorités de Pékin n'a pas eu lieu", précise sur place Antoine Védeilhé de France Télévisions Chine. "La raison est avant tout économique. En Chine, la vie coûte de plus en plus cher surtout dans les grandes villes comme Shanghai ou Pékin. Les prix de l'immobilier s'envolent et les dépenses liées à l'éducation ou à la santé coûtent très cher si l'on veut avoir accès à des services de qualité", poursuit le journaliste.

Une carrière plutôt qu'une famille

"Les couples aujourd'hui préfèrent se concentrer sur leur carrière plutôt que de fonder une famille avec un ou deux enfants. Conséquence : aujourd'hui, une crise démographique guette la Chine. Sa population active diminue fortement, le pays est de plus en plus vieux et selon les prévisions, d'ici dix ans, plus d'un quart de la population chinoise aura plus de 60 ans", conclut le journaliste.

