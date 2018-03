Xi Jinping : propagande sur grand écran

Le petit cinéma de quartier en plein centre de Pékin n'a jamais connu telle affluence. Cet après-midi, on s'y presse pour un film événement : "Trop fort, mon pays". Un documentaire patriotique. Dans la foule aujourd'hui, beaucoup de collègues de travail. Ils n'ont pas eu à payer de ticket d'entrée. "C'est notre entreprise qui nous a invités au cinéma", atteste une spectatrice. "Trop fort mon pays", c'est le titre du documentaire qui vante le développement de la Chine depuis 5 ans. Et c'est surtout un film tout à la gloire du président Xi Jinping.

34 millions de recettes

Musique martiale, production digne d'Hollywood, voir ce film est-il obligatoire ? L'une des organisatrices de la séance s'en défend : "Parmi nos employés, tous ne sont pas membres du parti communiste, et s'ils veulent voir le film, ils sont aussi invités. En plus, ce film nous donne confiance en nous". Celui qui peut désormais rester président à vie y apparait tout puissant. Depuis 15 jours, le film de propagande bat tous les records : déjà 34 millions d'euros de recettes. Du jamais-vu pour un documentaire en Chine. De quoi alimenter encore un peu plus le culte de la personnalité autour du président chinois.





