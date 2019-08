Chine : un typhon meurtrier

Des bâtiments entiers qui s'effondrent sous la puissance d'une pluie torrentielle et de rafales allant jusqu'à 190km/h. La Chine est touchée par un violent typhon dans la région de Wenzhou à l'est du pays. 44 personnes ont été tuées, 16 sont portées disparues. À certains endroits, l'eau recouvre des villes entières pour venir en aide aux victimes.

Un million de personnes évacué

Un barrage naturel s'est effondré, plaçant une nouvelle fois le pays en alerte. Plus d'un million de personnes a été évacué dans tout l'est du pays pour échapper à la violence du typhon. Certaines personnes attendent d'être relogées, mais le typhon continue toujours à faire des dégâts. 360 000 logements et 364 000 hectares de cultures ont été endommagés.

