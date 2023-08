Chine : un séisme de magnitude 5,4 fait au moins 23 blessés légers dans l'est du pays

Plus de 150 maisons ou immeubles ont subi des dégats durant ce tremblement de terre.

Un séisme de magnitude 5,4 a touché l'est de la Chine, dimanche 6 août, selon les relevés de l'Institut géologique américain (USGS). Au moins 23 personnes ont été blessées – dont dix ont été "hospitalisées pour des blessures mineures", selon les autorités. Le séisme s'est produit à 26 kilomètres au sud de la ville de Dezhou, dans la province du Shandong. C'est le plus fort à frapper cette province depuis plus d'une décennie, selon le journal étatique Global Times, et il a été ressenti jusqu'à Pékin ainsi qu'à Shanghai, à environ 800 kilomètres de l'épicentre.

La télévision officielle CCTV, citant les autorités provinciales, a fait état d'au moins 156 maisons ou immeubles qui se sont "effondrés" en raison du séisme, qui a été suivi de 52 répliques. Des habitants de la zone ont diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des lampes se balançant au plafond ou encore des personnes en train d'évacuer leurs immeubles, dont l'une où l'on voit des personnes marcher parmi des tas de briques jonchant le sol.

Une maison endommagée à Dezhou (Chine), dans la province du Shangdong, le 6 août 2023. (STR / AFP)

Une équipe de l'AFP a pu voir des murs fissurés et des briques éparpillées au sol près de l'épicentre du séisme dans le district rural et peu peuplé de Pingyuan dans la province du Shandong, avec des dommages qui semblaient relativement mineurs. Le ministère de la Gestion des situations d'urgence a initié une réponse de niveau quatre, le moins élevé, après le séisme, et dépêché une équipe pour mener les opérations de secours dans le Shandong, selon l'agence étatique Chine nouvelle.

Sur des images de CCTV, des secouristes en uniforme rouge passaient devant des tentes de premiers secours installées sur le terrain d'athlétisme d'une école et cernées de bâtiments apparemment intacts. Les tremblements de terre ne sont pas inhabituels en Chine mais frappent rarement l'Est du pays, où se trouve la majeure partie de la population et des grandes villes. Selon les propos d'un membre du Bureau de sismologie du Shandong rapportés par les médias locaux, la probabilité d'un séisme plus violent est "très faible".