Chine : trois questions sur la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai qui accuse un ex-dirigeant de viol

Où est Peng Shuai ? Cette question agite le milieu du tennis et l'opinion internationale depuis que la joueuse de tennis chinoise de 35 ans a disparu. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis ses révélations de violences sexuelles dont elle a été victime, mardi 2 novembre. Ce jour-là, elle accusait sur Weibo l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, qui a été de 2013 à 2018 l'un des hommes politiques les plus puissants de Chine, de l'avoir forcé à avoir un rapport sexuel avec lui. Franceinfo revient sur cette affaire alors que la joueuse n'a plus donné signe de vie depuis plus d'une semaine, a annoncé Le Monde.

Qui est Peng Shuai ?

La joueuse de 35 ans est actuellement classée 191e à la WTA. Elle a grimpé jusqu'à la 14e place du classement WTA en août 2011 et a même été en tête du classement de double en février 2014. Cette année-là, elle a remporté le tournoi de double de Roland Garros. En 2018, elle avait écopé de six mois de suspension et de 10 000 dollars d'amende avec sursis pour avoir tenté d'acheter sa coéquipière de double lors du tournoi de Wimbledon. Elle avait proposé de l'argent à sa partenaire en échange d'un forfait dans le tournoi de double londonien cet été-là, rapporte L'Equipe. Son entraîneur français de l'époque, Bertrand Perret, avait également été sanctionné durant trois mois.

Que s'est-il passé avec Zhang Gaoli ?

Un long récit a été posté sur Weibo (l'équivalent chinois de Twitter) le 4 novembre. Il n'est resté qu'une vingtaine de minutes en ligne, précise Le Monde. Peng Shuai y raconte une relation qu'elle a eue avec Zhang Gaoli, juste avant son accession au poste de vice-premier ministre et au Comité permanent du bureau politique du PCC. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Zhang Gaoli a fait partie de ce bureau de 2013 à 2018. Il était, à ce titre, l'un des sept hommes les plus puissants du pays.

La joueuse évoque notamment un rapport sexuel dans sa chambre il y a trois ans, après une partie de tennis, sept ans après avoir déjà couché avec le dirigeant "J'avais très peur. Cet après-midi-là, j'ai d'abord refusé. Je n'arrêtais pas de pleurer", écrit-elle. "En proie à la peur et au trouble (...) j'ai cédé et nous avons eu un rapport sexuel". Elle ajoute que l'épouse de Zhang Gaoli était au courant et "montait la garde à l'extérieur". Peng Shuai précise qu'elle est ensuite devenue la maîtresse de l'ex-dirigeant, jusqu'à une dispute la semaine dernière. Elle ajoute n'avoir aucune preuve à apporter à l'appui de ses dires. "Tu as toujours eu peur que je cache un magnétophone", écrit-elle en s'adressant à M. Zhang. "Tu démentiras certainement ou bien, tu iras jusqu'à m'attaquer".

Quelles sont les réactions ?

Selon les données de Weibo, un message publié mardi sur le compte officiel de la joueuse a été vu plus de 100 000 fois, mais le contenu n'est pas précisé. On ne sait donc pas s'il s'agit du témoignage de la joueuse. Depuis ces révélations et la disparition de la joueuse, "#whereispengshuai" (où est Peng Shuai ?) est apparu sur Twitter. Plusieurs personnalités et journalistes français, comme Mary Patrux de BeIn Sports ou l’ancienne athlète Maryse Ewan-Jépée ont interpellé la WTA et l'ambassade de Chine.

Le jour de la révélation, le mot "tennis" (wangqiu) avait été banni par Weibo. Jeudi, les recherches comportant à la fois les noms de Peng Shuai et Zhang Gaoli étaient toujours bloquées sur le réseau social et sur le moteur de recherche Baidu. Le compte officiel de la joueuse était toujours actif, mais les recherches avec son nom ne donnaient aucun résultat sur la plateforme. Une censure presque normale en Chine, selon Doriane Lau, chercheuse auprès d’Amnesty International. "Le gouvernement chinois a fait, fait et fera encore ce genre de choses, comme dans d’autres affaires liées au mouvement #MeToo en Chine. Même si on ne peut pas le vérifier, le scénario le plus probable aujourd’hui est que les officiels chinois aient restreint sa liberté, qu’ils l’empêchent de communiquer à qui que ce soit", avance-t-elle au Parisien.

Depuis les Etats-Unis, la militante féministe chinoise Lu Pin a estimé que les accusations de la tenniswoman avaient tous les dehors d'une affaire MeToo. "Peng Shuai est une Chinoise hors du commun qui s'est battue seule pour parvenir à des résultats de classe mondiale, a-t-elle commenté, et pourtant elle a dû faire face à ce genre de choses, ce qui est vraiment affligeant." Cette affaire intervient à quelques jours d'un important conclave du Parti communiste chinois (PCC) à Pékin avec les plus hauts dirigeants du pays et que la Chine a connu depuis 2018 une version très aseptisée du mouvement MeToo. Des accusations de harcèlement sexuel ont visé des vedettes de la chanson ou du petit écran, mais jamais jusqu'ici de responsable politique.