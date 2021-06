Chine : rien d'"anormal" à la centrale nucléaire de Taishan

La Chine se veut rassurante. Il n'y a rien d'"anormal" autour de la centrale nucléaire de Taishan, a répété Pékin mardi 15 juin, rapporte Arnauld Miguet, le correspondant de France Télévisions en Asie. Beaucoup de Chinois n'ont pas eu vent de cet incident, qui fait beaucoup plus couler d'encre en France. EDF, qui détient 30% de l'EPR, a demandé un conseil d'administration extraordinaire à son partenaire chinois, tout en faisant attention à ne pas le froisser.

Un incident révélé par un média américain

Le sujet est aussi sensible en Chine. Il y aurait eu, avant l'incident, des coupures d'électricité dans le sud industriel du pays. Beaucoup à Shenzhen, à Canton et à Hong Kong, où vivent 15 000 Français, qui s'inquiètent de la situation et demandent plus de transparence, car la centrale est à 120 km de l'ex-colonie britannique. Mais les Chinois notent que c'est un média américain, CNN, qui a exposé le premier l'incident, qui n'existe pas pour les Chinois, dans un contexte de guerre froide commerciale avec les États-Unis. Américains, Chinois et Français sont également en compétition sur le nucléaire.