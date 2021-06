Chine : omniprésent, le Parti communiste fête ses 100 ans

Le parti de la faucille et du marteau fête ses 100 ans, jeudi 1er juillet. Et personne en Chine ne peut y échapper. À travers tout le pays, les écoles, les entreprises, l’armée à terre, mais aussi en l’air et même dans l’espace, on célèbre l’événement. C’est dans un quartier de Shangaï entièrement bouclé par la police qu’est né le parti, en 1921. Désormais, la maison où il a été lancé est transformée en musée.



"Quand je serai grand, je serai membre du parti"

Mao et ses douze disciples ont fondé, dans le plus grand secret, le Parti communiste. Aujourd’hui, l’esprit rouge est bien présent. "Je suis très fière de mon parti. Grâce à lui, l’économie est florissante et on a une bonne qualité de vie", assure une Chinoise. "Quand je serai grand, je serai membre du parti pour aider mon pays", affirme un petit garçon, tout de rouge vêtu.