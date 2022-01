Chine : les lanternes illuminent le pays

Zigong, dans le Sud-Ouest de la Chine, est la capitale mondiale de la lanterne. La tradition, vieille de 2 000 ans, est revisitée : multicolores, de toute forme et taille. Plus de 10 000 visiteurs viennent de tout le pays déambuler toutes les nuits. Une heure est nécessaire pour faire le tour du parc, replonger en enfance, et dans les mythes et traditions chinois. "Un oiseau divin a été tué par un chasseur. Dieu a voulu tuer les hommes, mais ces derniers ont fait croire que la terre était en feu, en allumant des lanternes", explique Li Ying, guide du festival.

Exportations dans le monde entier

À Zigong, tout tourne autour de la lanterne. Près d'un millier d'usines en fabriquent dans la ville de trois millions d'habitants. Environ 2 000 artisans sont employés en ce moment dans la plus grande, Lantern Group. C'est la saison des lanternes, avec comme point d'orgue, le nouvel an lunaire chinois, célébré le 1er février. Tout est cousu, posé et peint à la main. Certaines structures sont monumentales et le réalisme est parfois bluffant. La société créée dans les années 1930 voit son chiffre d'affaires grossir chaque année, car les lanternes séduisent dans le monde entier.