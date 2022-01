Chine : une croissance qui va s’essouffler en 2022 ?

En Chine, la croissance a bondi de 8,1 % du PIB l'an dernier. Pourtant, les estimations sont loin d’être au beau fixe pour 2022. Les Chinois consomment peu, ont du mal à s'acheter un logement et s'inquiètent pour l'avenir.

En 2021, la Chine a maintenu sa position de leader de la croissance mondiale. En effet, il y a eu des exportations record, en augmentation de près de 30 %. Mais l’année 2022 s’annonce moins glorieuse. Tout d’abord, le secteur de l’immobilier est en crise. Il génère habituellement un quart du PIB. Il y a aussi les rebonds épidémiques. Avec sa politique zéro Covid, la Chine n’hésite pas à reconfiner des millions de gens, mettant ainsi à l’arrêt l’activité économique.

5 % de croissance en 2022

La consommation n’a, pour sa part, jamais retrouvé son niveau d’avant l’épidémie. Loisirs, transports, tourisme et restauration sont à la traîne. "Tout est cher, on achète moins", déclare une Chinoise. "Les salaires sont bas, on n'a pas les moyens", poursuit un Chinois. La hausse du coût de la vie explique aussi la baisse de natalité en Chine. Le taux n’a jamais été aussi bas depuis 1978. En 2022, la croissance chinoise devrait à peine dépasser les 5 %.