Chine : le marathon de la Grande Muraille, très difficile, mais populaire

C'est l'un des marathons les plus courus de la planète. En Chine, 2 500 athlètes ont parcouru dimanche 20 mai les 42 km d'une épreuve organisée sur la Grande Muraille. Au programme : 20 000 marches et surtout un décor à couper le souffle. C'est l'une des courses les plus spectaculaires au monde, avec plus de 42 km de parcours escarpé et sinueux. Cette année, 2 000 participants de 62 nationalités différentes sont partis à la conquête de la fortification.

Un effort surhumain

Sous un soleil de plomb et 35°C, l'effort devient surhumain. Le gagnant est un Italien et il admet avoir trouvé le parcours plus difficile qu'il l'avait imaginé. Le vainqueur a terminé la course en quatre heures. Avis aux amateurs de course à pied, les inscriptions sont déjà ouvertes pour la prochaine édition. L'occasion de souffrir et de s'offrir d'inoubliables souvenirs.

Le JT

Les autres sujets du JT