Chine : la République populaire fête ses 70 ans

La Chine communiste fête en fanfare ses 70 ans. Mardi 1er octobre, une impressionnante démonstration de force avait lieu dans les rues de Pékin. La plus grande armée du monde a défilé dans la capitale : 15 000 militaires, 160 avions et hélicoptères, 580 véhicules blindés, drones et chasseurs furtifs. 30 missiles balistiques intercontinentaux capables de toucher les États-Unis étaient exposés pour la première fois. Un défilé colossal. Pas un grain de sable n'a perturbé les célébrations.

"Le peuple chinois s'est levé"

Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, avait revêtu le costume de Mao Zedong pour l'occasion. "Le 1er octobre 1949, Mao Zedong a annoncé la fondation de la République populaire de Chine, depuis, le peuple chinois s'est levé", a-t-il notamment dit lors de son discours. Il se félicite notamment du fait que la Chine soit devenue un pays puissant.

Le JT

Les autres sujets du JT