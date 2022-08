Chine : la fin de la croissance à deux chiffres ?

L’économie chinoise est-elle en train de vaciller ? Pour Marie-Françoise Renard, professeur d’économie à l’Université Clermont-Auvergne, auteur du livre La Chine dans l’économie mondiale (ed. PUF Blaise Pascal), c’est difficile à dire. "De toute façon, la période où les taux de croissance étaient à deux chiffres est terminée". Selon l’économiste, la politique zéro Covid a été coûteuse sur le plan économique. "Dans un premier temps, cette politique a été pertinente", reconnaît-elle. Avant de nuancer : "Ce qui l’a moins été c’est la façon brutale dont elle a mis en oeuvre et puis le fait que lorsqu’on a eu le variant Omicron, qui était beaucoup moins dangereux, on aurait dû relâcher la politique zéro Covid et cela n’a pas été fait".

Plusieurs raisons aux difficultés économiques

Aujourd’hui, il y a le ralentissement économique lié à la pandémie. "Mais aussi la crise de l’immobilier, car il représente 30% du PIB de la Chine et 70% de la richesse des ménages". Le secteur est très endetté malgré les tentatives du gouvernement pour limiter la casse. "Il y a une sorte de spirale des difficultés", explique Marie-Françoise Renard. Enfin, la sécheresse pénalise aussi l’économie du pays, car elle a entraîné des coupures d’électricité.