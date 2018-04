Chine : l'incendie criminel d'un établissement de karaoké fait 18 morts

Au moins 18 personnes ont été tuées et cinq autres blessées, mardi 24 avril, dans l'incendie d'un établissement de karaoké, à Qingyuan, dans la province méridionale du Guangdong, en Chine. Le drame a eu lieu peu après minuit, dans un bâtiment de trois étages, avant d'être maîtrisé moins d'une heure plus tard, selon la police locale. Les premières constatations laissent penser que l'incendie a été allumé volontairement, écrit la police de Qingyuan sur le réseau social Weibo (équivalent de Twitter en Chine).

"Selon les premiers éléments de l'enquête, un suspect a pris part à une dispute, avant de bloquer la porte (de l'établissement) avec une moto et de mettre le feu", a rapporté la télévision d'Etat chinoise CCTV, ajoutant que la personne soupçonnée d'avoir déclenché l'incendie "était toujours en fuite".

