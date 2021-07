Chine : impressionnante tempête de sable dans le nord du pays

La Chine paye un lourd tribut aux phénomènes climatiques extrêmes. Le pays fait face à un typhon et à des inondations meurtrières. Une tempête de sable a frappé le nord du pays, dimanche 25 juillet.

Une tempête de sable s'est déclenchée le dimanche 25 juillet dans la ville de Dunhang, dans le nord de la Chine. Filmé en accéléré, un mur de poussière de 100 mètres de haut avale la ville en quelques minutes à peine. Il avance avec une aura menaçante et recouvre tout sur son passage. Les routes se retrouvent plongées dans l'obscurité jaunâtre, et les autorités font leur possible pour aider les voitures sur la voie, où il devient difficile de distinguer quoi que ce soit. La visibilité se retrouve réduite à cinq mètres.

Un phénomène relativement fréquent

La police locale redirige les automobilistes, abasourdis par cette vision : ils écoutent, fenêtre ouverte, les instructions dictées par les autorités. Les tempêtes de sable sont fréquentes dans cette région frontalière du désert de Gobi. En mars dernier, l'une d'elles avait atteint la capitale Pékin, pourtant distante de deux mille kilomètres.