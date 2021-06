Chine : faire un troisième enfant est désormais autorisé

En Chine, les nouvelles naissances réjouissent les mamans... mais aussi les autorités. La Chine manque cruellement de bébés, c'est pour cela que le gouvernement vient de supprimer la limite des deux enfants par couple. Avoir un troisième enfant est désormais autorisé et encouragé par l'État chinois. "C'est un peu tard, ils auraient dû faire ça pour nous, on a raté ce moment pour avoir un autre enfant", déplore une maman.

Un vrai poids financier

Un seul enfant : ce fût longtemps la politique officielle en Chine, depuis 1979. Il faut alors se concentrer sur le développement économique du pays et limiter les naissances : c'est la politique de l'enfant unique. En 2016, elle est abolie par Xi Jinping, deux enfants sont alors autorisés. Pas de baby boom pour autant, bien au contraire : le nombre de naissance a baissé de 2,6 millions de 2019 à 2020. En cause : la baisse du nombre des mariages et l'augmentation des divorces. Le coût de la vie ne cesse de grimper et beaucoup renoncent à avoir des enfants. Dans ce pays, les allocations familiales n'existent pas.