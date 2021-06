La Chine autorise les parents à avoir un troisième enfant

La Chine est le pays le plus peuplé au monde, mais les autorités voudraient que les Chinois fassent plus d'enfants. Un couple pourra désormais en avoir un troisième. Jusqu'en 2016, c'était la politique de l'enfant unique qui a duré trois décennies, puis deux enfants et maintenant trois parce que la natalité est au plus bas depuis 1949. Les causes : les mariages en recul, le coût de la vie de plus en plus élevé, le nombre d'hommes plus élevé que celui des femmes et une population vieillissante.

La Chine tient à son trône

À ce rythme, la Chine perdrait son titre de première population mondiale au profit de l'Inde. C'est ce que le Parti communiste chinois veut éviter, car les conséquences économiques seraient désastreuses, d'où cette nouvelle politique, conclut mardi 1er juin Arnauld Miguet, le correspondant de France Télévisions en Chine.