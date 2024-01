Chine : en pleine liquidation du géant immobilier Evergrande, les autorités s’organisent pour tenter de terminer des chantiers au plus vite

Il règne un silence presque total dans ce quartier de la grande banlieue sud de Pékin, en Chine. Au milieu des habitations, un énorme projet immobilier est à l'abandon. Neuf grandes tours de quinze étages à moitié terminées surplombent la route, sans aucune activité autour. Seul un gardien surveille le site. "Le chantier est fermé et personne ne travaille ici. Il n'y a plus un seul ouvrier. Je suis tout seul et vous ne pouvez pas entrer", prévient-il.

En début de semaine, un tribunal de Hong Kong a ordonné la liquidation du géant de l'immobilier Evergrande, devenu en 2020 le promoteur le plus en endetté au monde. La Chine subit une crise immobilière sans précédent, avec des projets de construction à l’abandon à travers tout le pays. Les autorités s’organisent pour tenter de terminer tous ces chantiers au plus vite.

"Les fenêtres et les ascenseurs n'ont toujours pas été installés"

Les habitants du quartier nous confirment que ces bâtiments fantômes font bien partie d'un projet immobilier lancé par le promoteur Evergrande. "La société a fait faillite, on voit que les fenêtres et les ascenseurs n'ont toujours pas été installés", constate un homme, qui fait face aux quelque 1 069 appartements de ce secteur, qui auraient dû être livrés... en 2015.

#beijing Exemple de projet immobilier Evergrande dans la grande banlieue sud de la capitale, avec des tours de 15 étages à moitié construites, sans fenêtres. Le projet a été repris par une société d’état pour essayer de faire avancer le chantier pic.twitter.com/BC2nG5gXko — Seb Berriot (@SBerriot) January 31, 2024

Pour faire face à la colère des propriétaires qui ont acheté sur plan, les autorités tentent de réagir : une société d'État a donc repris à son compte le projet d'Evergrande. "La date de livraison des appartements n'est pas celle promise par Evergrande, c'est impossible à réaliser. On essaye de rattraper le retard, assure cet homme qui vend les appartements. Nous garantissons que les logements seront livrés aux acheteurs. C'est juste la livraison qui est reportée."

Une reprise progressive des chantiers

Cette reprise en main publique a permis de terminer quelques immeubles et d'attirer de nouveaux propriétaires. Comme cette jeune femme qui vient d'acquérir un appartement : "Je l'ai acheté tout récemment parce que j'ai appris que c'est une entreprise d'État qui a repris le projet, ce qui garantit la livraison du logement, admet-elle. L'appartement est prêt et n'est pas vendu sur plan. Je suis plus tranquille comme ça."

Ici, dans la grande banlieue de Pékin, quelque 1 069 appartements auraient dû être livrés... en 2015. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIOFRANCE)

Malgré l'aide des finances publiques après la faillite d'Evergrande, les moyens restent limités. À côté des tours d'habitation, le promoteur avait prévu de construire un immense centre commercial, mais le projet a aussi dû être abandonné. Pour le moment, le terrain est une friche sans aucun bâtiment, symbole de la crise immobilière sans précédent qui frappe la Chine.