Chine : des sauveteurs tentent de secourir des mineurs pris au piège sous terre

Au pied de la mine d'or de Qixia, dans la province de Shandong, en Chine, la vie ne tient plus qu'à un fil. Des mineurs coincés depuis huit jours à 600 mètres sous terre ont réussi à faire remonter un message poignant aux secouristes : "On est tous épuisés, on a un besoin urgent de médicaments. (...) Tant que les secours se poursuivent, on continuera à garder espoir".

Une réponse des rescapés

Sous ce site, 22 mineurs sont prisonniers, piégés après une explosion. Les secours ont d'abord repéré les rescapés en frappant sur du métal. Le week-end du 15 au 16 janvier, après des jours de silence, cinq bruits venant des mineurs ont été émis, répondant aux cinq sons envoyés par les sauveteurs. Depuis, un conduit a été percé. Des bouteilles contenant de la nourriture liquide sont transmises aux mineurs. L'espoir d'un sauvetage miraculeux tient désormais toute la Chine en haleine.

