Chine : Chongqing, une ville cyber-punk et tentaculaire

En matière de tourisme, Chongqing, la plus grande ville au monde en superficie et la plus peuplée, est la championne de tous les records. Située dans le sud-ouest de la Chine, cette mégalopole futuriste est spectaculaire.

Des forêts de gratte-ciel, entourées de montagnes : c’est la mégapole de Chongqing, en Chine. Avec une superficie de 82 000 km2, elle est grande comme trois fois la Belgique. "La conduite à Chongqing, c’est très compliqué. Si vous ratez une sortie, vous devez faire au moins 5 km", assure Li Juxiang, une chauffeuse de taxi. L’un de ses échangeurs compte en effet cinq niveaux et 15 bretelles, alors que l’une de ses lignes de métro traverse un immeuble résidentiel de 19 étages.

Démesure bétonnée est graphique

Pour qui aime la démesure bétonnée est graphique, Chongqing offre le meilleur terrain de jeu. Entre les immeubles, les ponts aériens sont très appréciés pour observer le téléphérique iconique de la ville. "On a vraiment l’impression d’être dans une ville du futur. Il y a le vieux téléphérique, et juste derrière des gratte-ciel modernes. C’est vraiment une ville cyber-punk", explique Li Jin Chuan, photographe professionnel. À Chongqing, 2 219 immeubles font plus de 30 étages. On y trouve le plus long escalator d’Asie, avec une inclinaison à 30 degrés.

Cette mégapole de l’Ouest chinois, à la croissance économique de 6,1% en 2023, plus que le niveau national, devient également branchée et abrite désormais des graffitis et des fresques murales, fait rare en Chine. Elle compte aujourd’hui 34 millions d’habitants, contre seulement 2 millions dans les années 40.