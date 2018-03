Chine : la plus grande ville du monde

C'est la ville de tous les extrêmes au coeur de l'empire du Milieu. Une foret de tours à perte de vue, des monstres de béton et d'acier, aux pieds des montagnes : Chongking, mégalopole chinoise, vaste comme l'Autriche. Immense et verticale : rendez-vous au 29e étage chez Luo Da-Wan. Ce retraité a toujours habité la ville, aux premières loges de sa métamorphose : on surnomme Chongking la ville montagne. "On voit la silhouette de la montagne au loin et de nouveaux bâtiments se dressent sans cesse ; du coup, ça lui donne un nouveau visage, c'est impressionnant, les bâtiments se multiplient comme des champignons qui poussent après la pluie", témoigne le retraité.

82 000 kilomètres carrés

Entre les photos en noir et blanc des années 80 qu'il nous montre à aujourd'hui, plus grand-chose en commun. Chongking, l'histoire d'une ville à la croissance folle : aujourd'hui, la mégalopole compte 34 millions d'habitants. Loin des villes de l'Est, Pékin ou Shanghai, la ville s'étend sur un territoire de 82 000 kilomètres carrés, la plus grande agglomération du monde. 300 000 nouveaux habitants arrivent ici chaque année, l'équivalent d'une ville comme Rennes. Ce sont surtout des paysans chinois, venus des campagnes pauvres alentour. Et tant pis si le travail est souvent pénible, Chongking est devenu leur eldorado.

